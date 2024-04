Dans les colonnes de l’Equipe, Fabrice Santoro a joué le rôle de consul­tant pour analyser la situa­tion de Novak Djokovic. L’analyse de l’an­cien joueur fran­çais n’est pas dénué de sens, bien au contraire.

« Novak est à un niveau de sa carrière où il n’a pas besoin d’un gars hyper‐directif, pour essayer d’être plus précis. Il y avait peut‐être chez lui une forme d’usure liée aux quatre dernières années compli­quées entre la course au record, la pandémie, l’ex­pul­sion d’Australie (2022), la disqua­li­fi­ca­tion à l’US Open (2020). Il y a eu telle­ment de sujets qu’il a réussi à bien gérer qu’au­jourd’hui il a envie de souf­fler avec quel­qu’un qui est un peu plus son pote. Ça ne veut pas dire qu’il n’aura plus envie de gagner. Mais il se sent peut‐être libéré d’un poids »