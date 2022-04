Diego Schwartzman n’en revient toujours pas.

En même temps, il pensait avoir fait le plus dur lors de son quart de finale à Monte‐Carlo contre Stefanos Tsitsipas. Mené 2–6, 2–5, il avait tota­le­ment renverser la rencontre, en se retrou­vant fina­le­ment à 4–0 en sa faveur dans le set décisif. Mais derrière, alors que plus personne n’y croyait, l’Argentin a concédé six jeux de suite. Tsitsipas s’af­fa­lait sur le filet, encore choqué par le scénario de ce match fou.

« El peque » lui aussi était encore sonné lors­qu’il a posté un message très classe sur ses réseaux sociaux. « Quel sport, diffi­cile de trouver une expli­ca­tion au match d’au­jourd’hui contre Tsitsipas…Je le féli­cite et je continue. Merci à tous. Rendez‐vous à Barcelone. »