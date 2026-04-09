Interrogé par nos confrères d’Eurosport en marge du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Simone Vagnozzi, coach de Jannik Sinner, a évoqué les progrès de son joueur sur terre battue.

« L’expérience de Jannik sur terre battue est meilleure qu’il y a deux ans. Il est clair que l’en­thou­siasme suscité par deux victoires comme celles d’Indian Wells et de Miami est un atout, car la confiance est fonda­men­tale dans ce sport. Il y a eu quelques inci­dents au fil des ans sur cette surface, comme le match contre Tsitsipas, les trois balles de match contre Alcaraz à Paris, donc il a eu des occa­sions de remporter un tournoi majeur sur cette surface égale­ment. Il a gagné en finale contre Alcaraz à Umag, donc ce n’est pas la surface de prédi­lec­tion de Jannik, mais c’est une surface sur laquelle il peut très bien performer. Il comprend de mieux en mieux quand utiliser l’amorti et quand jouer le long de la ligne ou en diago­nale. Il commence main­te­nant à l’uti­liser aussi en revers, un coup qu’il peut encore perfectionner. »