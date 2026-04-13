Le coach de Jannik Sinner a forcé­ment parti­cipé à la trans­for­ma­tion du jeu de l’Italien et notam­ment sa nouvelle approche de la terre battue. Fier du travail accompli, Simone a résumé la grande qualité du cham­pion qu’il entraîne au quotidien.

« Quand un cham­pion comme Jannik arrive dans un tournoi, l’idée d’aller au bout est toujours là. Nous savions qu’il fallait s’adapter ; il n’était pas acquis d’ar­river ici et de bien jouer tout de suite. Mais lors des deux dernières années, il l’avait déjà fait : en 2023, après la finale à Miami, il avait fait demi‐finale ici, perdue contre Rune au troi­sième set (1−6, 7–5, 7–5) dans un match bizarre à cause de la pluie. En 2024, même chose : il gagne (Miami), arrive ici et fait demi‐finale contre Tsitsipas (6−4, 3–6, 6–4) avec une déci­sion arbi­trale un peu malheu­reuse… Depuis le début, j’ai toujours dit qu’il était presque meilleur sur terre que sur dur car il y a des petites choses qui l’aident, comme avoir plus de temps pour frapper son coup droit »