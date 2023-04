Lors d’une inter­view passion­nante accordée au Corriere della Sera, Jannik Sinner aborde plusieurs sujets divers et variés. Il se confie notam­ment sur sa rela­tion avec son père et évoque aussi sa riva­lité avec Carlos Alcaraz, qui va à coup sûr passionner les fans et obser­va­teurs du tennis durant la prochaine décennie (à noter que les deux hommes sont à 3–3 aux confron­ta­tions sur le circuit principal).

« La première fois que nous nous sommes affrontés dans le Challenger d’Alicante, c’était en 2019, Carlos a gagné (6−2, 3–6, 6–3, ndlr). Après le match, je lui ai demandé : ‘quel âge as‐tu ? Depuis combien de temps t’entraînes‐tu tous les jours ?’ Bref, je lui ai posé quelques ques­tions parce qu’il était clair qu’Alcaraz était un type spécial. Je peux vous garantir que sur le terrain, il fait bonne impres­sion. Chaque fois que je joue avec lui, j’ap­prends quelque chose : d’Indian Wells à Miami, par exemple, j’ai mis des petites choses dans mon tennis, des détails, au prix de faire plus d’er­reurs. Cela a fonc­tionné. C’est ça le chemin : mettre de l’es­sence dans le réser­voir à chaque match. »

Pour rappel, Sinner fait son entrée en lice ce mercredi sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo face à Diego Schwartzman.