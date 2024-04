Si tennis­ti­que­ment Jannik est impres­sion­nant, il a du beau­coup travailler physi­que­ment pour passer un cap. C’est ce qu’il a expliqué lors de son média day à Monte‐Carlo.

« Je ne soule­vais pas beau­coup de poids quand j’étais jeune. Quand j’étais plus jeune, je n’étais pas préparé physi­que­ment par rapport aux gens de mon âge. Ils avaient plus de force physique que moi, mais je l’ai pris comme une chose posi­tive, parce que c’est comme ça qu’on apprend à jouer au tennis. Vous avez besoin de plus de timing, vous devez savoir comment bouger. Cela m’a aidé à devenir le joueur que je suis. Aujourd’hui, je passe plus de temps à la salle de sport que sur le court »