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Sinner : « Ce serait bizarre de dire que je ne suis pas surpris »

Par
Laurent Trupiano
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Vainqueur sur terre du maitre en la matière, Jannik a évoqué la semaine parfaite qu’il a réalisé à Monaco. Maintenant, il veut se reposer et conti­nuer sur cette dynamique.

« Je pense que j’ai essayé, chaque jour je me réveillais en essayant de m’améliorer et de devenir un meilleur joueur, et ici, nous avons vrai­ment travaillé jour après jour pour comprendre quel était le meilleur style de jeu contre chaque adver­saire, parce que je n’ai pas joué le même tennis contre tout le monde. On a changé de tout petits détails.Ce serait bizarre de dire que je ne suis pas surpris. Je suis agréa­ble­ment surpris, et ça compte bien sûr beau­coup pour moi. Je pense que j’ai encore besoin d’un peu de temps pour réaliser ce qui s’est passé (sourire). Ça va faire du bien d’avoir quelques jours de repos main­te­nant, loin des courts. Tout s’est enchaîné assez fréné­ti­que­ment d’un tournoi à l’autre. Et ensuite, on verra ce qui nous attend »

Publié le lundi 13 avril 2026 à 09:08

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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