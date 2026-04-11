Jannik Sinner continue de martyriser ses adversaires, et notamment Alexander Zverev.
Encore impérial ce samedi en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo (6−1, 6–4, en 1h23 de jeu), l’Italien bat le numéro 3 mondial pour la huitième fois de suite, et pour le troisième tournoi de suite en demi‐finales après Indian Wells et Miami.
Simply Sublime 👏— Tennis TV (@TennisTV) April 11, 2026
The moment @janniksin became the first man in 11 years to reach the final of the season’s opening three Masters 1000s !#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/OYUYvMLrU8
Sinner a même gagné ses cinq derniers matchs contre Zverev, qui se situe juste derrière lui au classement ATP, sans concéder le moindre set.
📊 Les 81 derniers jeux de service de Jannik Sinner 🇮🇹 face à Alexander Zverev 🇩🇪 :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) April 11, 2026
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➡️ 80 jeux remportés, 1 break… pic.twitter.com/S4noq0jTnA
En Masters 1000, Jannik Sinner enchaîne une 21e victoire d’affilée (grâce notamment à ses titres à Paris, Indian Wells et Miami), en ayant perdu une seule manche lors de ces 21 matchs.
De la folie, tout simplement. Et il fonce en finale pour la première fois sur le Rocher, où il affrontera le vainqueur du match entre Carlos Alcaraz et Valentin Vacherot. Avec la première place mondiale en ligne de mire…
Publié le samedi 11 avril 2026 à 15:12