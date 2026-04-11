Jannik Sinner continue de marty­riser ses adver­saires, et notam­ment Alexander Zverev.

Encore impé­rial ce samedi en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo (6−1, 6–4, en 1h23 de jeu), l’Italien bat le numéro 3 mondial pour la huitième fois de suite, et pour le troi­sième tournoi de suite en demi‐finales après Indian Wells et Miami.

Simply Sublime 👏



The moment @janniksin became the first man in 11 years to reach the final of the season’s opening three Masters 1000s !#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/OYUYvMLrU8 — Tennis TV (@TennisTV) April 11, 2026

Sinner a même gagné ses cinq derniers matchs contre Zverev, qui se situe juste derrière lui au clas­se­ment ATP, sans concéder le moindre set.

📊 Les 81 derniers jeux de service de Jannik Sinner 🇮🇹 face à Alexander Zverev 🇩🇪 :

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➡️ 80 jeux remportés, 1 break… pic.twitter.com/S4noq0jTnA — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) April 11, 2026

En Masters 1000, Jannik Sinner enchaîne une 21e victoire d’af­filée (grâce notam­ment à ses titres à Paris, Indian Wells et Miami), en ayant perdu une seule manche lors de ces 21 matchs.

De la folie, tout simple­ment. Et il fonce en finale pour la première fois sur le Rocher, où il affron­tera le vain­queur du match entre Carlos Alcaraz et Valentin Vacherot. Avec la première place mondiale en ligne de mire…