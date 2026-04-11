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Sinner écoeure encore Zverev, ça commence à piquer pour l’Allemand !

Par
Baptiste Mulatier
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Jannik Sinner continue de marty­riser ses adver­saires, et notam­ment Alexander Zverev. 

Encore impé­rial ce samedi en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo (6−1, 6–4, en 1h23 de jeu), l’Italien bat le numéro 3 mondial pour la huitième fois de suite, et pour le troi­sième tournoi de suite en demi‐finales après Indian Wells et Miami. 

Sinner a même gagné ses cinq derniers matchs contre Zverev, qui se situe juste derrière lui au clas­se­ment ATP, sans concéder le moindre set. 

En Masters 1000, Jannik Sinner enchaîne une 21e victoire d’af­filée (grâce notam­ment à ses titres à Paris, Indian Wells et Miami), en ayant perdu une seule manche lors de ces 21 matchs. 

De la folie, tout simple­ment. Et il fonce en finale pour la première fois sur le Rocher, où il affron­tera le vain­queur du match entre Carlos Alcaraz et Valentin Vacherot. Avec la première place mondiale en ligne de mire…

Publié le samedi 11 avril 2026 à 15:12

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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