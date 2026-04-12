Souvent comparé à Novak dans son approche sur le court et en dehors, Jannik a expliqué sa « routine » quotidienne, celle qui l’amène à donner le meilleur de lui même et qui en fait un joueur assez unique.
« Vous savez, pour moi, le plus important, c’est toujours de définir les priorités. C’est ce que je fais. J’essaie donc de donner la priorité au sommeil de manière intelligente, pour être en forme le lendemain. J’essaie de manger sainement, j’essaie de faire ça encore et encore. Et avoir des journées d’entraînement très longues, c’est un bon carburant pour la suite, ou du moins pour les tournois importants. Bien sûr, il faut aussi bien jouer en tournoi, car au bout du compte, c’est ce qui compte le plus. C’est pour ça qu’on s’entraîne. On a beaucoup travaillé sur tout, sur le service, mais aussi sur la variété des jeux et des points de retour, en essayant de mettre plus d’intensité du début à la fin, sur tout. Il n’y a donc pas qu’une seule clé. C’est l’ensemble de tout ça qui fait que le tout est complet autant que possible »
Publié le dimanche 12 avril 2026 à 10:07