Souvent comparé à Novak dans son approche sur le court et en dehors, Jannik a expliqué sa « routine » quoti­dienne, celle qui l’amène à donner le meilleur de lui même et qui en fait un joueur assez unique.

« Vous savez, pour moi, le plus impor­tant, c’est toujours de définir les prio­rités. C’est ce que je fais. J’essaie donc de donner la prio­rité au sommeil de manière intel­li­gente, pour être en forme le lende­main. J’essaie de manger saine­ment, j’essaie de faire ça encore et encore. Et avoir des jour­nées d’entraînement très longues, c’est un bon carbu­rant pour la suite, ou du moins pour les tour­nois impor­tants. Bien sûr, il faut aussi bien jouer en tournoi, car au bout du compte, c’est ce qui compte le plus. C’est pour ça qu’on s’en­traîne. On a beau­coup travaillé sur tout, sur le service, mais aussi sur la variété des jeux et des points de retour, en essayant de mettre plus d’in­ten­sité du début à la fin, sur tout. Il n’y a donc pas qu’une seule clé. C’est l’ensemble de tout ça qui fait que le tout est complet autant que possible »