Jannik Sinner souffre d’am­poules au pied mais il se bat comme un lion. Hier après un premier set raté face à Andrey Rublev (5–7, 6–1, 6–3), il a été complè­te­ment porté par un public italien omni­pré­sent depuis le début de la semaine à Monte‐Carlo.

D’ailleurs Jannik a tenu à le remer­cier en confé­rence de presse car c’est bien grâce à lui qu’il a pu se surpasser malgré la douleur.

« Je me suis sorti d’une situa­tion diffi­cile. Maintenant, la première chose est de se reposer, puis voyons comment cela ira au sujet de mes ampoules. En fait, j’ai essayé de jouer chaque point sans me soucier de la douleur. Face à Zverev, ce ne sera pas facile mais vous devez toujours cher­cher une solu­tion. On verra si je suis en forme pour parvenir à relever ce défi. Il reste que c’est vrai­ment incroyable de jouer ici, c’est telle­ment spécial, il y a telle­ment d’ita­liens, je les sens si proche de moi, c’est incroyable »

De votre envoyé spécial à Monte‐Carlo