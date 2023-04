Après avoir surclassé son compa­triote Lorenzo Musetti en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo (6−2, 6–2), Jannik Sinner a fait part d’une réflexion inté­res­sante sur l’avenir du tennis.

« Le tennis est de plus en plus rapide et il est plus compliqué de changer de trajec­toire, d’al­terner vitesse et effets, de mettre des balles hautes car l’ad­ver­saire ne vous laisse guère le temps. Je suis convaincu que beau­coup de joueurs de tennis joue­ront mieux sur une surface en parti­cu­lier, mais je doute qu’il y ait dans le futur des spécia­listes d’un seul type de court. Quand on joue sur la terre battue, on se rend compte que c’est la surface où l’on voit le mieux qui gère le jeu tacti­que­ment, donc il faut conti­nuer à travailler là‐dessus pour être meilleur », a analysé l’Italien, qui va défier Holger Rune ce samedi pour une place en finale sur le Rocher.