Jannik Sinner a réalisé un bon match et le score (4–6, 2–6) ne reflète pas vrai­ment la physio­nomie du duel. L’Italien a été impres­sionné par la capa­cité du numéro 1 mondial a élevé son niveau aux moments impor­tants mais aussi à renvoyer la balle dans toutes les circons­tances : « Toutes les balles reviennent, c’est ça qui est diffi­cile. Il se déplace très bien, surtout sur les points impor­tants. Il sert bien. Il prend les bonnes déci­sions dans le money time. J’ai aussi vu qu’il défen­dait mieux que moi quand il doit courir. Je dois apprendre à partir de là. Je dois mieux servir, un peu tout, en fait. Là où je peux apprendre le plus, mais je le savais déjà, c’est comprendre la situa­tion dans chaque match, ne pas frapper trop fort, ne pas jouer une balle trop lente, et tout le reste. Bien comprendre la situa­tion. C’est ce que j’essaie de faire. Parfois, ça marche, parfois pas. Comme aujourd’hui, contre un adver­saire meilleur que moi, ou qui comprend plus vite que moi. Je dois apprendre cet aspect du jeu »