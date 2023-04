Jannik Sinner a de la ressource.

Malmené par un excellent Hubert Hurkacz qui ne lui a rien donné pendant près de 2h de jeu, l’ac­tuel 8e joueur mondial, bien aidé par les nombreux suppor­ters italiens présents en tribune, a fina­le­ment pu inverser la tendance de justesse après avoir quand même sauvé une balle de match.

Lors de son inter­view sur le court après ce succès très impor­tant pour la suite du tournoi, le Transalpin a fait part de son soulagement.

« C’était un match très diffi­cile. En jouant contre lui, je savais dès le début qu’il était très diffi­cile d’en­trer dans le rythme. Je pense qu’il a servi de façon incroyable pendant les deux premiers sets et demi, et quand je l’ai breaké la première fois, le momentum a changé un peu. Il a égale­ment eu une balle de match. Ce genre de match peut aller dans les deux sens, je suis heureux qu’il soit allé dans mon sens, et heureux de pouvoir jouer au moins un match de plus ici. J’ai pu sentir l’énergie de la foule. Il y a beau­coup d’Italiens ici et ils m’ont beau­coup aidé, surtout quand j’étais dans une situa­tion diffi­cile sur le court. Cela m’aide et j’es­saie d’en tirer beau­coup d’énergie. Voyons ce que nous réserve le prochain tour. »