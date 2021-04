Tranquille vain­queur d’Albert Ramos au premier tour (6–3, 6–4), Jannik Sinner a désor­mais rendez‐vous avec le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Ce dernier, qui n’a plus joué depuis sa victoire à l’Open d’Australie, va décou­vrir pour la première fois l’es­poir italien en match offi­ciel. Conscient du défi qui l’at­tend, le joueur de 19 ans a seule­ment hâte.

« Je ne pense pas que son absence de deux mois du circuit soit impor­tant pour le moment car je pense qu’il a pas mal pratiqué jusqu’à aujourd’hui. Évidemment, je sais qu’il avait mal aux abdos, mais je pense qu’il va bien main­te­nant parce qu’il joue le tournoi. Je pense qu’il s’est bien préparé pour être prêt pour Monte‐Carlo. Il est certain qu’il a plus d’ex­pé­rience que moi, évidem­ment. J’ai joué aujourd’hui un match qui peut me redonner un peu le senti­ment de revenir sur terre battue. Je m’at­tends à une grande bataille. J’attends avec impa­tience ce match, c’est un bon test pour mon équipe et pour voir où j’en suis, surtout voir où je peux m’amé­liorer. Je sais où je peux m’amé­liorer, mais ce genre de match peut me donner encore beau­coup. Je vais juste essayer d’y aller avec la bonne menta­lité comme à chaque match et nous verrons ce qui se passe. »