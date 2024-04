Impérial contre Sebastian Korda (6−1, 6–2) pour premier match sur terre battue de la saison, à l’oc­ca­sion de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Jannik Sinner a commenté le forfait de son rival, Carlos Alcaraz, posi­tionné juste derrière lui au classement.

« Je suis évidem­ment ce qu’il se passe, mais je ne regarde pas telle­ment les autres. Je sais que je suis moi‐même un bon joueur. Être numéro 2, 3 ou 4 mondial ne change rien pour moi, cela ne me dérange pas. C’est une grande satis­fac­tion d’être numéro 2, mais ce n’est pas l’ob­jectif. Le but est de bien jouer et d’at­teindre mes objec­tifs, à savoir Roland‐Garros et les Jeux olym­piques », a déclaré le joueur de 22 ans en confé­rence de presse.