Le patron du tennis mondial, c’est Jannik Sinner !
Alors qu’il avait réalisé un début de saison en‐deçà de ses attentes, avec des défaites contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie, et face à Jakub Mensik en quarts de finale à Doha, Jannik Sinner vient de remporter consécutivement les Masters 1000 d’Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo !
En finale ce dimanche sur le Rocher, où le vent soufflait très fort, l’Italien a battu son grand rival et tenant du titre, Carlos Alcaraz, dans un match à très fort enjeu puisqu’il lui permet de reprendre la place sur le trône du tennis mondial.
S’il a été breaké le premier dans chaque set, Sinner n’a jamais paniqué et s’est montré plus solide dans des conditions de jeu très difficiles. Il a bataillé pendant 2 heures et 15 minutes pour venir à bout de son rival et remporter son plus grand titre sur terre battue : 7–6(5), 6–3.
FOUR. Straight. Masters. 🏆🏆🏆🏆@janniksin defeats Alcaraz 7–6 6–3 to claim his biggest clay‑court title and will return to World No.1 on Monday 🤯#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/7O9xTWfSuu— Tennis TV (@TennisTV) April 12, 2026
Le nouveau numéro 1 mondial envoie un message fort à un mois et demi de Roland‐Garros, son objectif principal de la saison. Il revient désormais à 7–10 dans ses face‐à‐face avec Alcaraz.
Publié le dimanche 12 avril 2026 à 17:30