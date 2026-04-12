Le patron du tennis mondial, c’est Jannik Sinner !

Alors qu’il avait réalisé un début de saison en‐deçà de ses attentes, avec des défaites contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie, et face à Jakub Mensik en quarts de finale à Doha, Jannik Sinner vient de remporter consé­cu­ti­ve­ment les Masters 1000 d’Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo !

En finale ce dimanche sur le Rocher, où le vent souf­flait très fort, l’Italien a battu son grand rival et tenant du titre, Carlos Alcaraz, dans un match à très fort enjeu puis­qu’il lui permet de reprendre la place sur le trône du tennis mondial.

S’il a été breaké le premier dans chaque set, Sinner n’a jamais paniqué et s’est montré plus solide dans des condi­tions de jeu très diffi­ciles. Il a bataillé pendant 2 heures et 15 minutes pour venir à bout de son rival et remporter son plus grand titre sur terre battue : 7–6(5), 6–3.

FOUR. Straight. Masters. 🏆🏆🏆🏆@janniksin defeats Alcaraz 7–6 6–3 to claim his biggest clay‑court title and will return to World No.1 on Monday 🤯#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/7O9xTWfSuu — Tennis TV (@TennisTV) April 12, 2026

Le nouveau numéro 1 mondial envoie un message fort à un mois et demi de Roland‐Garros, son objectif prin­cipal de la saison. Il revient désor­mais à 7–10 dans ses face‐à‐face avec Alcaraz.