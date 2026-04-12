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Sinner, sur sa folle lancée, détrône Alcaraz !

Par
Baptiste Mulatier
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Le patron du tennis mondial, c’est Jannik Sinner !

Alors qu’il avait réalisé un début de saison en‐deçà de ses attentes, avec des défaites contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie, et face à Jakub Mensik en quarts de finale à Doha, Jannik Sinner vient de remporter consé­cu­ti­ve­ment les Masters 1000 d’Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo !

En finale ce dimanche sur le Rocher, où le vent souf­flait très fort, l’Italien a battu son grand rival et tenant du titre, Carlos Alcaraz, dans un match à très fort enjeu puis­qu’il lui permet de reprendre la place sur le trône du tennis mondial. 

S’il a été breaké le premier dans chaque set, Sinner n’a jamais paniqué et s’est montré plus solide dans des condi­tions de jeu très diffi­ciles. Il a bataillé pendant 2 heures et 15 minutes pour venir à bout de son rival et remporter son plus grand titre sur terre battue : 7–6(5), 6–3.

Le nouveau numéro 1 mondial envoie un message fort à un mois et demi de Roland‐Garros, son objectif prin­cipal de la saison. Il revient désor­mais à 7–10 dans ses face‐à‐face avec Alcaraz. 

Publié le dimanche 12 avril 2026 à 17:30

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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