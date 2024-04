En confé­rence de presse face aux médias italiens, Jannik a pris le temps d’ex­pli­quer son chemin, il a affirmé à juste titre que personne n’au­rait pu payer sur son nombre de victoires en ce début de saison.

Interrogé sur l’idée que son statut au sein du vestiaire était entrain de changer, l’Italien a encore eu une réponse pleine d’hu­mi­lité comme il l’a rapporté à Ubitennis.

« Je ne pense pas qu’ils me regardent diffé­rem­ment. Je ressens un peu plus d’at­ten­tion, oui. Disons que je n’y prête même pas beau­coup d’at­ten­tion. On peut passer de périodes comme celle‐ci à d’autres très rapi­de­ment. Nous faisons notre propre truc, nous avons main­te­nant une belle routine quoti­dienne qui m’aide à rester à 100%. Si demain je donne 100% et 90% d’au­jourd’hui, je donnerai ce que j’ai à donner. Toujours 100% maximum”