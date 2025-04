Suspendu depuis début février jusqu’au 5 mai prochain, suite à l’ac­cord trouvé avec l’Agence mondiale anti­do­page (AMA), Jannik Sinner a pris la parole lors d’une inter­view accordée à Sky Sports. Et dans des propos relayés par Ubitennis, le numéro 1 mondial a évoqué les résul­tats de ses pour­sui­vants (Alexander Zverev et Carlos Alcaraz) durant son absence.

« Les matchs ne sont jamais gagnés d’avance, même si tu joues contre le 100e ou 150e mondial, tout est serré si tu n’es pas à 100 %. Peut‐être qu’ils traversent des moments diffi­ciles en dehors du terrain, nous ne pouvons pas le savoir. Il y a beau­coup de choses qui peuvent déranger quand on entre sur le terrain, que ce soit la pres­sion, la place de numéro 1 ou un problème fami­lial. Les choses peuvent certai­ne­ment changer très rapi­de­ment, il y a main­te­nant le chan­ge­ment de surface avec Monte‐Carlo et la terre battue, où Alcaraz sera le favori. Zverev aussi, il aurait pu devenir numéro 1 en jouant très bien il y a quelque temps à Roland‐Garros. On verra comment ça se passe. »