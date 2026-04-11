Accueil ATP ATP - Monte Carlo

« Sinner va telle­ment vite qu’il donne l’impression que Zverev joue au ralenti… »

Par
Baptiste Mulatier
-
1257

Déjà vain­queur de ses sept derniers duels contre Alexander Zverev (dont Indian Wells et Miami en 2026), Jannik Sinner ne semble pas disposé à laisser la moindre chance à l’Allemand en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Sur le réseau social X, le jour­na­liste Benoît Maylin a salué le niveau de jeu stra­to­sphé­rique de l’Italien, tout en poin­tant les lacunes du numéro 3 mondial.

« Sinner va telle­ment vite, qu’il donne l’impression que Zverev joue au ralenti (…) Oui, Sinner réussit une perfec­tion de premier set (sauf au service, 41% de première balle). Mais Zverev ne joue quasi­ment pas un coup en avan­çant. Ose, Sasha, agresse, avance, bois 2 litres de café, décap­sule un redbull, mais prend des risques, sinon… », a écrit le chro­ni­queur dans plusieurs tweets. 

Publié le samedi 11 avril 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥