Déjà vainqueur de ses sept derniers duels contre Alexander Zverev (dont Indian Wells et Miami en 2026), Jannik Sinner ne semble pas disposé à laisser la moindre chance à l’Allemand en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo.
Sur le réseau social X, le journaliste Benoît Maylin a salué le niveau de jeu stratosphérique de l’Italien, tout en pointant les lacunes du numéro 3 mondial.
« Sinner va tellement vite, qu’il donne l’impression que Zverev joue au ralenti (…) Oui, Sinner réussit une perfection de premier set (sauf au service, 41% de première balle). Mais Zverev ne joue quasiment pas un coup en avançant. Ose, Sasha, agresse, avance, bois 2 litres de café, décapsule un redbull, mais prend des risques, sinon… », a écrit le chroniqueur dans plusieurs tweets.
6⁄1 Sinner en 34’— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) April 11, 2026
Oui, Sinner réussit une perfection de 1er set (sauf au service, 41% de 1ères).
Mais Zverev ne joue quasiment pas un coup en avançant.
Ose, Sasha, agresse, avance, bois 2 litres de café, décapsule un redbull, mais prend des risques, sinon…
Publié le samedi 11 avril 2026 à 14:44