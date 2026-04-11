Déjà vain­queur de ses sept derniers duels contre Alexander Zverev (dont Indian Wells et Miami en 2026), Jannik Sinner ne semble pas disposé à laisser la moindre chance à l’Allemand en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Sur le réseau social X, le jour­na­liste Benoît Maylin a salué le niveau de jeu stra­to­sphé­rique de l’Italien, tout en poin­tant les lacunes du numéro 3 mondial.

« Sinner va telle­ment vite, qu’il donne l’impression que Zverev joue au ralenti (…) Oui, Sinner réussit une perfec­tion de premier set (sauf au service, 41% de première balle). Mais Zverev ne joue quasi­ment pas un coup en avan­çant. Ose, Sasha, agresse, avance, bois 2 litres de café, décap­sule un redbull, mais prend des risques, sinon… », a écrit le chro­ni­queur dans plusieurs tweets.

6⁄ 1 Sinner en 34’



Oui, Sinner réussit une perfec­tion de 1er set (sauf au service, 41% de 1ères).



Mais Zverev ne joue quasi­ment pas un coup en avan­çant.

Ose, Sasha, agresse, avance, bois 2 litres de café, décap­sule un redbull, mais prend des risques, sinon… — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) April 11, 2026