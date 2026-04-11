Toujours sérieux et toujours pointilleux, Jannik se projette sur l’avenir. Le résultat du match face à Zverev n’est pas un but en soi comme il l’a expliqué en conférence de presse.
« Pour moi, dans ce tournoi, le plus important est de savoir et d’être attentif à ce que je vais faire et, indépendamment du résultat de demain, j’ai déjà reçu beaucoup de retours sur cette surface. Il y a tant de choses que nous pouvons améliorer après ce tournoi pour être prêt pour Rome et pour Paris… C’était un peu l’une des raisons pour lesquelles j’ai joué ici. Et une demi‐finale de plus dans un tournoi important, tout est très important. J’espère me reposer bien une fois de plus et demain sera un match très difficile, mais j’ai hâte de monter sur le court, j’ai la certitude qu’il y aura une excellente atmosphère et je donnerai le meilleur de moi‐même »
Publié le samedi 11 avril 2026 à 10:22