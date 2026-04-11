Toujours sérieux et toujours poin­tilleux, Jannik se projette sur l’avenir. Le résultat du match face à Zverev n’est pas un but en soi comme il l’a expliqué en confé­rence de presse.

« Pour moi, dans ce tournoi, le plus impor­tant est de savoir et d’être attentif à ce que je vais faire et, indé­pen­dam­ment du résultat de demain, j’ai déjà reçu beau­coup de retours sur cette surface. Il y a tant de choses que nous pouvons améliorer après ce tournoi pour être prêt pour Rome et pour Paris… C’était un peu l’une des raisons pour lesquelles j’ai joué ici. Et une demi‐finale de plus dans un tournoi impor­tant, tout est très impor­tant. J’espère me reposer bien une fois de plus et demain sera un match très diffi­cile, mais j’ai hâte de monter sur le court, j’ai la certi­tude qu’il y aura une excel­lente atmo­sphère et je donnerai le meilleur de moi‐même »