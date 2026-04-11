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Sinner, vain­queur de ces sept derniers duels face à Zverev a décidé de bluffer : « Le plus impor­tant est d’être attentif à ce que je vais faire et, indé­pen­dam­ment du résultat de demain, j’ai déjà reçu beau­coup d’in­for­ma­tions cette semaine sur cette surface »

Par
Laurent Trupiano
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Toujours sérieux et toujours poin­tilleux, Jannik se projette sur l’avenir. Le résultat du match face à Zverev n’est pas un but en soi comme il l’a expliqué en confé­rence de presse. 

« Pour moi, dans ce tournoi, le plus impor­tant est de savoir et d’être attentif à ce que je vais faire et, indé­pen­dam­ment du résultat de demain, j’ai déjà reçu beau­coup de retours sur cette surface. Il y a tant de choses que nous pouvons améliorer après ce tournoi pour être prêt pour Rome et pour Paris… C’était un peu l’une des raisons pour lesquelles j’ai joué ici. Et une demi‐finale de plus dans un tournoi impor­tant, tout est très impor­tant. J’espère me reposer bien une fois de plus et demain sera un match très diffi­cile, mais j’ai hâte de monter sur le court, j’ai la certi­tude qu’il y aura une excel­lente atmo­sphère et je donnerai le meilleur de moi‐même »

Publié le samedi 11 avril 2026 à 10:22

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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