Invité par les organisateurs du Masters 1000 de Monte‐Carlo alors qu’il dispute l’ultime saison de sa magnifique carrière, Stan Wawrinka était de passage ce samedi en conférence de presse sur le Rocher à l’occasion de la journée des médias.
Notamment questionné sur Carlos Alcaraz, qu’il n’a encore jamais affronté, le triple vainqueur en Grand Chelem a révélé que l’un de ses rêves était de pouvoir jouer face à l’actuel numéro 1 mondial avant sa retraite.
Cela tombe bien puisque le Suisse n’est qu’à une victoire de pouvoir réaliser ce voeu. Pour cela, il devra battre Sebastian Baez, vrai spécialiste de la surface mais pas au meilleur de sa forme ces dernières semaines.
« Tennistiquement, le joueur que je rêverais de jouer, c’est Alcaraz. Donc idéalement, si ça peut être ici, ce serait magique. Je trouve ce qu’il fait sur le terrain tellement exceptionnel. Je pense qu’il amène le tennis dans une autre dimension. Quand on est compétiteur, on veut jouer les meilleurs et on veut les affronter, même s’il faut perdre facilement. Ce n’est pas ça la question », a déclaré Wawrinka dans des propos relayés par Univers Tennis.
Publié le samedi 4 avril 2026 à 15:49