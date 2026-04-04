Invité par les orga­ni­sa­teurs du Masters 1000 de Monte‐Carlo alors qu’il dispute l’ul­time saison de sa magni­fique carrière, Stan Wawrinka était de passage ce samedi en confé­rence de presse sur le Rocher à l’oc­ca­sion de la journée des médias.

Notamment ques­tionné sur Carlos Alcaraz, qu’il n’a encore jamais affronté, le triple vain­queur en Grand Chelem a révélé que l’un de ses rêves était de pouvoir jouer face à l’ac­tuel numéro 1 mondial avant sa retraite.

Cela tombe bien puisque le Suisse n’est qu’à une victoire de pouvoir réaliser ce voeu. Pour cela, il devra battre Sebastian Baez, vrai spécia­liste de la surface mais pas au meilleur de sa forme ces dernières semaines.

« Tennistiquement, le joueur que je rêve­rais de jouer, c’est Alcaraz. Donc idéa­le­ment, si ça peut être ici, ce serait magique. Je trouve ce qu’il fait sur le terrain telle­ment excep­tionnel. Je pense qu’il amène le tennis dans une autre dimen­sion. Quand on est compé­ti­teur, on veut jouer les meilleurs et on veut les affronter, même s’il faut perdre faci­le­ment. Ce n’est pas ça la ques­tion », a déclaré Wawrinka dans des propos relayés par Univers Tennis.