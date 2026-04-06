De passage chez nos confrères d’Eurosport sur la terrasse de Monte‐Carlo quelques heures avant son entrée en lice sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, Stan Wawrinka a été invité à dési­gner le joueur fran­çais qui lui a donné le plus de fil à retordre.

Et sans grande surprise, ‘Stan The Man’ a désigné Jo‐Wilfried Tsonga, contre lequel il affiche un bilan de 5 victoires pour 3 défaites en carrière.

« Le meilleur joueur fran­çais que j’ai affronté ? Je pense que je vais mettre Jo (Tsonga). Je pense que sa carrière parle pour elle‐même, tout simple­ment. Le niveau qu’il a réussi à atteindre à une période de sa carrière. Il impo­sait sur le terrain. Il y allait, il impo­sait, il a essayé de prendre les oppor­tu­nités qu’il pouvait pour aller dans les finales de Grand Chelem, prendre des Masters 1000. Je pense que c’est Jo. »