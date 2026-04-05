De passage ce samedi en confé­rence de presse d’avant tournoi sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, Stan Wawrinka, après avoir évoqué avec envie son poten­tiel duel face à Carlos Alcaraz au deuxième tour, a été inter­rogé sur la prin­ci­pale évolu­tion du tennis entre son début de carrière et aujourd’hui.

Et pour le triple vain­queur en Grand Chelem, c’est assez clair : la qualité des balles est le prin­cipal respon­sable de l’uni­for­mi­sa­tion du jeu.

« Je pense que c’est un peu plus physique. Je pense que les condi­tions, surtout les balles, font que le style de jeu devient assez simi­laire sur toutes les surfaces et tous les courts. Donc c’est compliqué de varier et de faire quelque chose de diffé­rent à cause des balles. Pour moi, le plus grand chan­ge­ment, ce sont vrai­ment les balles. Les balles ont complè­te­ment changé le jeu, la manière dont on doit jouer et la manière dont on peut jouer avec. »