De passage ce samedi en conférence de presse d’avant tournoi sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, Stan Wawrinka, après avoir évoqué avec envie son potentiel duel face à Carlos Alcaraz au deuxième tour, a été interrogé sur la principale évolution du tennis entre son début de carrière et aujourd’hui.
Et pour le triple vainqueur en Grand Chelem, c’est assez clair : la qualité des balles est le principal responsable de l’uniformisation du jeu.
« Je pense que c’est un peu plus physique. Je pense que les conditions, surtout les balles, font que le style de jeu devient assez similaire sur toutes les surfaces et tous les courts. Donc c’est compliqué de varier et de faire quelque chose de différent à cause des balles. Pour moi, le plus grand changement, ce sont vraiment les balles. Les balles ont complètement changé le jeu, la manière dont on doit jouer et la manière dont on peut jouer avec. »
Publié le dimanche 5 avril 2026 à 10:20