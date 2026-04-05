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Stan Wawrinka sur l’évo­lu­tion du tennis : « Pour moi, c’est le plus grand chan­ge­ment. Cela a complè­te­ment changé le jeu »

Par
Thomas S
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United 2026 - Sydney - 08/01/2026 -

De passage ce samedi en confé­rence de presse d’avant tournoi sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, Stan Wawrinka, après avoir évoqué avec envie son poten­tiel duel face à Carlos Alcaraz au deuxième tour, a été inter­rogé sur la prin­ci­pale évolu­tion du tennis entre son début de carrière et aujourd’hui.

Et pour le triple vain­queur en Grand Chelem, c’est assez clair : la qualité des balles est le prin­cipal respon­sable de l’uni­for­mi­sa­tion du jeu. 

« Je pense que c’est un peu plus physique. Je pense que les condi­tions, surtout les balles, font que le style de jeu devient assez simi­laire sur toutes les surfaces et tous les courts. Donc c’est compliqué de varier et de faire quelque chose de diffé­rent à cause des balles. Pour moi, le plus grand chan­ge­ment, ce sont vrai­ment les balles. Les balles ont complè­te­ment changé le jeu, la manière dont on doit jouer et la manière dont on peut jouer avec. »

Publié le dimanche 5 avril 2026 à 10:20

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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