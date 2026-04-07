Battu en deux sets par Sebastian Baez lundi (7−5, 7–5), Stanislas Wawrinka a joué le dernier match de sa carrière à Monte‐Carlo.

En confé­rence de presse, le triple lauréat en Grand Chelem est revenu sur son seul titre en Masters 1000, acquis sur le Rocher en 2014 grâce à une victoire en finale contre Roger Federer (4−6, 7–6, 6–2), qu’il a battu seule­ment trois fois en vingt‐six confrontations.

« J’ai remporté mon seul Masters 1000 ici. J’ai grandi sur terre battue quand j’étais jeune. Je rêvais toujours de disputer ces tour­nois sur terre battue avec tous les spécia­listes de cette surface, et Monte‐Carlo était l’un de mes tour­nois préférés, que j’adorais regarder. J’ai affronté Roger en finale, une année où nous dispu­tions tous les deux la Coupe Davis, nous étions très proches. Les matchs contre Roger étaient toujours compli­qués à cause de cette rela­tion étroite, donc avoir réussi à surmonter cela et à remporter le tournoi a été excep­tionnel pour moi. »