Accueil ATP ATP - Monte Carlo

Stan Wawrinka sur son seul titre en Masters 1000 : « Les matchs contre Roger Federer étaient toujours compli­qués à cause de cette rela­tion étroite »

Par
Baptiste Mulatier
-
493

Battu en deux sets par Sebastian Baez lundi (7−5, 7–5), Stanislas Wawrinka a joué le dernier match de sa carrière à Monte‐Carlo. 

En confé­rence de presse, le triple lauréat en Grand Chelem est revenu sur son seul titre en Masters 1000, acquis sur le Rocher en 2014 grâce à une victoire en finale contre Roger Federer (4−6, 7–6, 6–2), qu’il a battu seule­ment trois fois en vingt‐six confrontations. 

« J’ai remporté mon seul Masters 1000 ici. J’ai grandi sur terre battue quand j’étais jeune.  Je rêvais toujours de disputer ces tour­nois sur terre battue avec tous les spécia­listes de cette surface, et Monte‐Carlo était l’un de mes tour­nois préférés, que j’adorais regarder. J’ai affronté Roger en finale, une année où nous dispu­tions tous les deux la Coupe Davis, nous étions très proches. Les matchs contre Roger étaient toujours compli­qués à cause de cette rela­tion étroite, donc avoir réussi à surmonter cela et à remporter le tournoi a été excep­tionnel pour moi. »

Publié le mardi 7 avril 2026 à 11:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥