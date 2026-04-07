Battu en deux sets par Sebastian Baez lundi (7−5, 7–5), Stanislas Wawrinka a joué le dernier match de sa carrière à Monte‐Carlo.
En conférence de presse, le triple lauréat en Grand Chelem est revenu sur son seul titre en Masters 1000, acquis sur le Rocher en 2014 grâce à une victoire en finale contre Roger Federer (4−6, 7–6, 6–2), qu’il a battu seulement trois fois en vingt‐six confrontations.
« J’ai remporté mon seul Masters 1000 ici. J’ai grandi sur terre battue quand j’étais jeune. Je rêvais toujours de disputer ces tournois sur terre battue avec tous les spécialistes de cette surface, et Monte‐Carlo était l’un de mes tournois préférés, que j’adorais regarder. J’ai affronté Roger en finale, une année où nous disputions tous les deux la Coupe Davis, nous étions très proches. Les matchs contre Roger étaient toujours compliqués à cause de cette relation étroite, donc avoir réussi à surmonter cela et à remporter le tournoi a été exceptionnel pour moi. »
Publié le mardi 7 avril 2026 à 11:48