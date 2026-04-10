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Sur sa lancée, Sinner rejoint Federer, Nadal et Djokovic !

Par
Baptiste Mulatier
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Si Tomas Machac a mis fin, la veille, à son incroyable série de sets remportés en Masters 1000, Jannik Sinner a très vite repris ses bonnes habi­tudes en s’im­po­sant en deux manches face à Felix Auger‐Aliassime (7e mondial) en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo (6−3, 6–4, en 1h33 de jeu). 

Une victoire nette et auto­ri­taire face au Canadien, qu’il bat pour la cinquième fois de suite après avoir avoir perdu leurs trois premières confrontations. 

Grâce à ce succès, Jannik Sinner devient l’un des quatre joueurs à enre­gis­trer au moins 20 victoires de suite en Masters 1000, avec les légendes du Big 3 : Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. 

Recordman dans le domaine, Novak Djokovic reste encore assez loin avec 31 victoires consé­cu­tives dans cette caté­gorie de tour­nois en 2011. 

L’Italien tentera de pour­suivre sa série, tout en espé­rant retrouver la première place mondiale, contre Alexander Zverev en demi‐finales samedi. 

Publié le vendredi 10 avril 2026 à 16:13

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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