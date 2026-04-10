Si Tomas Machac a mis fin, la veille, à son incroyable série de sets remportés en Masters 1000, Jannik Sinner a très vite repris ses bonnes habi­tudes en s’im­po­sant en deux manches face à Felix Auger‐Aliassime (7e mondial) en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo (6−3, 6–4, en 1h33 de jeu).

Une victoire nette et auto­ri­taire face au Canadien, qu’il bat pour la cinquième fois de suite après avoir avoir perdu leurs trois premières confrontations.

20 conse­cu­tive Masters 1000 match wins 🤯@janniksin beats Auger‐Aliassime 6–3 6–4 to advance to the semi‐finals !#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/WLqbHIaxoU — Tennis TV (@TennisTV) April 10, 2026

Grâce à ce succès, Jannik Sinner devient l’un des quatre joueurs à enre­gis­trer au moins 20 victoires de suite en Masters 1000, avec les légendes du Big 3 : Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Recordman dans le domaine, Novak Djokovic reste encore assez loin avec 31 victoires consé­cu­tives dans cette caté­gorie de tour­nois en 2011.

L’Italien tentera de pour­suivre sa série, tout en espé­rant retrouver la première place mondiale, contre Alexander Zverev en demi‐finales samedi.