Si Tomas Machac a mis fin, la veille, à son incroyable série de sets remportés en Masters 1000, Jannik Sinner a très vite repris ses bonnes habitudes en s’imposant en deux manches face à Felix Auger‐Aliassime (7e mondial) en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo (6−3, 6–4, en 1h33 de jeu).
Une victoire nette et autoritaire face au Canadien, qu’il bat pour la cinquième fois de suite après avoir avoir perdu leurs trois premières confrontations.
20 consecutive Masters 1000 match wins 🤯@janniksin beats Auger‐Aliassime 6–3 6–4 to advance to the semi‐finals !#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/WLqbHIaxoU— Tennis TV (@TennisTV) April 10, 2026
Grâce à ce succès, Jannik Sinner devient l’un des quatre joueurs à enregistrer au moins 20 victoires de suite en Masters 1000, avec les légendes du Big 3 : Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.
Recordman dans le domaine, Novak Djokovic reste encore assez loin avec 31 victoires consécutives dans cette catégorie de tournois en 2011.
An all‐time run continues 🥶@janniksin #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/UURVJojMAG— Tennis TV (@TennisTV) April 10, 2026
L’Italien tentera de poursuivre sa série, tout en espérant retrouver la première place mondiale, contre Alexander Zverev en demi‐finales samedi.
Publié le vendredi 10 avril 2026 à 16:13