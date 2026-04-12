Evidemment leur dernière confron­ta­tion sur l’ocre est ce duel d’une autre dimen­sion en finale l’an dernier à Roland‐Garros où Carlitos avait du sauver des balles de match pour finir en trombe lors d’un super tie‐break complè­te­ment dingue.

Si l’on analyse l’en­semble de leurs matchs sur l’ocre, il n’y a eu que 5 sur leur 16 confron­ta­tions, et c’est Carlitos qui mène la danse puis­qu’il n’a perdu qu’une seule fois. C’était en 2022 à Umag.

Sur le papier, il est donc assez évident que Carlitos est en bonne posi­tion mais si on se centre sur la semaine moné­gasque Jannik a été plus convaicant.