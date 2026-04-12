Evidemment leur dernière confrontation sur l’ocre est ce duel d’une autre dimension en finale l’an dernier à Roland‐Garros où Carlitos avait du sauver des balles de match pour finir en trombe lors d’un super tie‐break complètement dingue.
Si l’on analyse l’ensemble de leurs matchs sur l’ocre, il n’y a eu que 5 sur leur 16 confrontations, et c’est Carlitos qui mène la danse puisqu’il n’a perdu qu’une seule fois. C’était en 2022 à Umag.
Sur le papier, il est donc assez évident que Carlitos est en bonne position mais si on se centre sur la semaine monégasque Jannik a été plus convaicant.
Publié le dimanche 12 avril 2026 à 09:50