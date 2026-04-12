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Sur terre‐battue, c’est avan­tage Alcaraz

Par
Laurent Trupiano
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Evidemment leur dernière confron­ta­tion sur l’ocre est ce duel d’une autre dimen­sion en finale l’an dernier à Roland‐Garros où Carlitos avait du sauver des balles de match pour finir en trombe lors d’un super tie‐break complè­te­ment dingue.

Si l’on analyse l’en­semble de leurs matchs sur l’ocre, il n’y a eu que 5 sur leur 16 confron­ta­tions, et c’est Carlitos qui mène la danse puis­qu’il n’a perdu qu’une seule fois. C’était en 2022 à Umag. 

Sur le papier, il est donc assez évident que Carlitos est en bonne posi­tion mais si on se centre sur la semaine moné­gasque Jannik a été plus convaicant.

Publié le dimanche 12 avril 2026 à 09:50

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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