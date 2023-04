Faisant face à une pluie de forfaits depuis le début de la semaine avec notam­ment Rafael Nadal, Carlos Alcaraz ou encore Félix Auger‐Aliassime, le Masters 1000 de Monte‐Carlo a été contraint de redis­tri­buer deux invi­ta­tions suite à l’en­trée dans le tableau de Jack Draper et au forfait de Fabio Fognini.

En plus de Stan Wawrinka et du local Valentin Vacherot, Dominic Thiem et l’Italien Lorenzo Sonego auront donc l’hon­neur d’in­té­grer direc­te­ment le tableau prin­cipal monégasque.

À noter que les Français Benoît Paire et Lucas Van Assche ont été invités à prendre part aux quali­fi­ca­tions où le tableau sera parti­cu­liè­re­ment relevé.

Le Masters 1000 de Monte‐Carlo débu­tera ce dimanche 9 avril et s’achè­vera une semaine plus tard, le 16 avril. Un évène­ment sur lequel toute l’équipe de We Love Tennis sera sur place pour vous faire vivre ce mythique tournoi de la meilleure des manières.