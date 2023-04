Tous les fans atten­daient ce duel avec impa­tience. D’un côté Thiem qui tente de revenir à son meilleur niveau et de l’autre Richard Gasquet, numéro 1 trico­lore à 36 ans. Et on peut dire qu’ils ont été servis surtout lors du deuxième jeu du match qui constitue à lui tout seul un duel à part entière puisque Dominic Thiem a obtenu le break après… 23 minutes de jeu.

Par la suite, le match s’est déséqui­libré tant l’Autrichien semblait plus vif alors que Ritchie, agacé notam­ment côté revers ne parve­nait pas à retrouver son souffle.

Le premier set dans la poche (6−1), Dominic restait dans le même rythme alors que le Français semblait enfin plus à l’aise. Mais à 3 à 2, Domi faisait le break pour ne jamais être rejoint (6−1, 6–4).

Au prochain tour, face à Holger Rune, l’Autrichien passera donc un test impor­tant pour savoir où il en est vraiment.