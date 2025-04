Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre Francisco Cerundolo au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo (3−6, 6–0, 6–1), Carlos Alcaraz a établit le clas­se­ment de ses surfaces préfé­rées. Et il a changé d’avis.

« Jusqu’à présent, je mettais toujours la terre battue en deuxième posi­tion. Je préfé­rais jouer sur dur. Mais je pense que je vais main­te­nant mettre la terre battue en première posi­tion. Je n’ai pas joué sur terre battue depuis les Jeux olym­piques. J’adore cette période de l’année. J’adore regarder les matchs ici sur terre battue. J’adore jouer ici sur terre battue. J’ai grandi en jouant sur cette surface. Je vais la mettre en première posi­tion », a déclaré l’Espagnol, vain­queur deux fois de Wimbledon (gazon), une fois de l’US Open (dur) et une fois de Roland‐Garros (terre battue).

