Alors que la nouvelle colla­bo­ra­tion entre Toni Nadal et Félix Auger‐Aliassime vient à peine d’être offi­cia­lisée, ce dernier a déjà posté une photo sur les réseaux sociaux où on le voit en compa­gnie de son nouveau duo d’en­traî­neurs composé de Frédéric Fontang et, donc, de l’oncle de Rafael Nadal.

Une asso­cia­tion qui sera parti­cu­liè­re­ment scrutée alors que Toni Nadal n’a plus entraîné depuis qu’il a quitté Rafa à la fin de l’année 2017.