Bien qu’é­loigne de son neveau au niveau sportif comme il aime le préciser, Toni Nadal s’ex­prime très régu­liè­re­ment auprès des médias espa­gnols quand une infor­ma­tion impor­tante est liée à Rafa.

Suite à l’an­nonce du forfait pour Monte‐Carlo, Toni a donc fait un résumé de la situa­tion auprès de l’Agence EFE en rappel­lant un fait que certains ont tendance à oublier.

« Je ne sais pas ce qu’il fera à propos de Barcelone et de Madrid. Cela fait des années que je n’ai pas été dans son envi­ron­ne­ment sportif. Lorsque nous nous voyons, je lui demande comment il va, mais je ne l’in­ter­roge pas sur ses projets. J’espère qu’il pourra jouer parce que c’est néces­saire pour faire un bon Roland Garros. Il y a quelques jours, je l’ai vu et je lui ai demandé. Il m’a dit que ça n’al­lait pas bien et je lui ai répondu comme d’ha­bi­tude : ‘ne nous plai­gnons pas, nous avons très bien travaillé’ parce que nous pensions que sa carrière se termi­ne­rait en 2011 ou 2012 ».