De passage chez « Onda Cero », Toni Nadal a donné son avis sur la victoire de Jannik Sinner contre Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo (7–6[5], 6–3). Selon lui, ce résultat peut trotter dans la tête de son compa­triote à un mois et demi de Roland‐Garros (24 mai au 7 juin).

« C’était un mauvais résultat pour Alcaraz car Monte‐Carlo est ce qui ressemble le plus à Roland‐Garros. Je pense qu’Alcaraz a joué au rythme qui favo­ri­sait Sinner… l’écart entre les deux est très faible. Sinner contrôle mieux ses émotions. Ce résultat peut faire naître certains doutes chez Alcaraz. Sinner a été plus régu­lier », a analysé l’oncle et entraî­neur histo­rique de Rafael Nadal dans des propos relayés par Marca.

A noter qu’Alcaraz va tenter de reprendre son trône cette semaine à Barcelone où il va affronter le qualifié finlan­dais Otto Virtanen (130e mondial).