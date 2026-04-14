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Toni Nadal : « Sinner contrôle mieux ses émotions qu’Alcaraz… Ce résultat peut faire naître certains doutes chez Carlos »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Roland Garros 2025 - ITF - Hommage Rafael Nadal

De passage chez « Onda Cero », Toni Nadal a donné son avis sur la victoire de Jannik Sinner contre Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo (7–6[5], 6–3). Selon lui, ce résultat peut trotter dans la tête de son compa­triote à un mois et demi de Roland‐Garros (24 mai au 7 juin). 

« C’était un mauvais résultat pour Alcaraz car Monte‐Carlo est ce qui ressemble le plus à Roland‐Garros. Je pense qu’Alcaraz a joué au rythme qui favo­ri­sait Sinner… l’écart entre les deux est très faible. Sinner contrôle mieux ses émotions. Ce résultat peut faire naître certains doutes chez Alcaraz. Sinner a été plus régu­lier », a analysé l’oncle et entraî­neur histo­rique de Rafael Nadal dans des propos relayés par Marca.

A noter qu’Alcaraz va tenter de reprendre son trône cette semaine à Barcelone où il va affronter le qualifié finlan­dais Otto Virtanen (130e mondial). 

Publié le mardi 14 avril 2026 à 10:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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