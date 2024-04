Impeccable pour se défaire de Karen Khachanov, ce vendredi en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Stefanos Tsitsipas, double lauréat sur le Rocher, a été inter­rogé sur le court juste après la rencontre.

Et lorsque le jour­na­liste lui a demandé si son père et coach, Apostolos, avait vrai­ment parlé de feu dans sa box, le Grec a joué la carte de l’hu­mour tout en assu­rant qu’il était surtout ques­tion de tactique.

Question : « Nous avons eu du mal à traduire ce que votre père vous disait pendant le match. C’était quelque chose à propos du feu… qu’a‐t‐il dit ?

Tsitsipas : Si vous avez du mal à comprendre ce que dit mon père, vous devriez embau­cher plus de traduc­teurs grecs.

Journaliste : Était‐il réel­le­ment en train de dire quelque chose à propos du feu ?

Tsitsipas : Non, non. Tout était tactique.

Journaliste : « Eh bien, tu es en feu.

Tsitsipas : « Merci. C’est un bon compliment. »