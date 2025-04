Selon la Gazetta, Stefanos aurait un accord pour que Goran Ivanisevic devienne son coach après la saison sur terre.

Entraineur de Novak Djokovic puis d’Elena Rybakina, on ne présente plus l’an­cien cham­pion croate.

Stefanos Tsitsipas will add Goran Ivanisevic to his coaching team after Roland Garros, accor­ding to Gazzetta.



One of the best coaches out there.



Very exci­ting news. 🇬🇷



