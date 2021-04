Victorieux de son premier Masters1000, Stefanos Tsitsipas était très heureux de son succès d’au­tant qu’il symbo­lise beau­coup de choses pour lui notam­ment parce que sa mère avait gagné le tournoi juniors il y a 40 ans.

Mais ce qui est aussi impor­tant pour le Grec c’est que ce type de victoire lui permet de voir plus loin et surtout de se sentir bien :« Cela n’a pas été facile. Je devais main­tenir un super tennis tout au long de la partie, je le savais. Le dernier point, j’ai juste essayé de jouer aussi profon­dé­ment que possible. J’ai fait exac­te­ment ce que je devais faire et ce que j’avais prévu avec mon coach. Je ne peux pas décrire ce que je ressens. C’est incroyable. Tant de choses me sont passées par la tête, de nombreux souve­nirs sont revenus de mon enfance. J’aime m’ex­primer et montrer de l’émo­tion. J’ai vu des joueurs ne pas réagir à leurs victoires comme ça, moi je ne peux pas. Je me sens bien dans ma peau. J’ai besoin de ça »