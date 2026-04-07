Triple vainqueur du Masters 1000 de Monte‑Carlo (2021, 2022 et 2024) et quart de finaliste en 2025 sur le Rocher, Stefanos Tsitsipas s’est incliné dès le premier tour cette année face au 19e joueur mondial, Francisco Cerundolo (7‑5, 6‑4). Une défaite qui l’éjecte provisoirement au 65e rang mondial…
Lors de la dernière émission « Sans Filet » de Winamax, le journaliste Benoît Maylin n’a pas épargné le double finaliste en Grand Chelem, en se montrant notamment très pessimiste pour l’avenir tennistique du Grec de 27 ans.
« Tsitsipas, c’est le Titanic. On sait qu’il va couler et il coule. C’est complètement aberrant qu’il sorte du top 60. Et s’il doit y avoir un tournoi dans lequel on se dit : ‘Stefanos, refais‐nous vivre les grandes heures de ta carrière’, c’est bien Monte‐Carlo. Depuis 2022, il a toujours été au moins en quarts de finale, il adore y jouer, c’est là qu’on voit toute sa flamboyance… Mais Tsitsipas n’y est plus du tout. Ce n’est même plus Tsitsipas que je vois, ou alors c’est un extraterrestre qui s’est glissé dans son corps. Ce n’est pas lui. Il n’y aucune conviction, la tête toujours basse, les épaules voutées. Il n’y aucun croyance. C’est effrayant. Il coule totalement et je ne vois pas comment il ne va pas se noyer. Il a tout essayé, les Ivanisevic, les Mouratoglou. Son père l’a sauvé de la noyade petit. C’est un dieu vivant pour lui. On ne se rend pas compte de leur relation. Mais son père le tue, l’empêche de respirer. C’est terrifiant, car on adore ce joueur, il n’est pas vieux, il pourrait encore y arriver, mais je n’y crois pas. Pour moi, il est mort. »
Publié le mardi 7 avril 2026 à 12:18