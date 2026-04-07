Triple vain­queur du Masters 1000 de Monte‑Carlo (2021, 2022 et 2024) et quart de fina­liste en 2025 sur le Rocher, Stefanos Tsitsipas s’est incliné dès le premier tour cette année face au 19e joueur mondial, Francisco Cerundolo (7‑5, 6‑4). Une défaite qui l’éjecte provi­soi­re­ment au 65e rang mondial…

Lors de la dernière émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin n’a pas épargné le double fina­liste en Grand Chelem, en se montrant notam­ment très pessi­miste pour l’avenir tennis­tique du Grec de 27 ans.

« Tsitsipas, c’est le Titanic. On sait qu’il va couler et il coule. C’est complè­te­ment aber­rant qu’il sorte du top 60. Et s’il doit y avoir un tournoi dans lequel on se dit : ‘Stefanos, refais‐nous vivre les grandes heures de ta carrière’, c’est bien Monte‐Carlo. Depuis 2022, il a toujours été au moins en quarts de finale, il adore y jouer, c’est là qu’on voit toute sa flam­boyance… Mais Tsitsipas n’y est plus du tout. Ce n’est même plus Tsitsipas que je vois, ou alors c’est un extra­ter­restre qui s’est glissé dans son corps. Ce n’est pas lui. Il n’y aucune convic­tion, la tête toujours basse, les épaules voutées. Il n’y aucun croyance. C’est effrayant. Il coule tota­le­ment et je ne vois pas comment il ne va pas se noyer. Il a tout essayé, les Ivanisevic, les Mouratoglou. Son père l’a sauvé de la noyade petit. C’est un dieu vivant pour lui. On ne se rend pas compte de leur rela­tion. Mais son père le tue, l’empêche de respirer. C’est terri­fiant, car on adore ce joueur, il n’est pas vieux, il pour­rait encore y arriver, mais je n’y crois pas. Pour moi, il est mort. »