Monte‐Carlo n’est pas spécia­le­ment un tournoi de night session et ce qu’il s’est passé hier restera dans les annales du tournoi. Une vraie tragédie grec où le « dieu » Stefanos retrouve ses « pouvoirs » alors qu’on le croyait déjà en enfer. Logique donc que les expli­ca­tions de Stefanos soient « épiques ».

« Le match était vrai­ment très serré. Cela ne marchait pas pour moi. C’est alors que j’ai proba­ble­ment commencé à penser que je pouvais clore ce match en ma faveur. Diego est Diego. Je devais être Stefanos dans ce troi­sième set. Une sorte de play­back, je dirais. Il semblait dominer massi­ve­ment et avait une dyna­mique parfaite dans tout ce qu’il faisait. J’ai juste essayé de rester dans le match autant que possible. Je voulais durer le plus long­temps possible sur ce court. Cela a très bien fonctionné »