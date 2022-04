S’il y a bien une chose à retenir de ce tournoi de Monte‐Carlo, premier Masters 1000 sur terre battue de la saison, c’est que Stefanos Tsitsipas, le tenant du titre, a de la ressource.

Opéré du coude en novembre dernier et de retour sur les courts seule­ment quelques semaines plus tard, le Grec a impres­sionné tous les spécia­listes en attei­gnant dès janvier la demi‐finale de l’Open d’Australie. Puis fina­liste aux Pays‐Bas, le Grec semblait vrai­ment monter en puis­sance avant que Safiullin à Marseille, Norrie à Acapulco, Brooksby à Miami, et surtout Alcaraz à Indian Wells ne viennent perturber cette très belle dynamique.

De retour sur une surface qu’il apprécié tout parti­cu­liè­re­ment et qui fait briller son jeu, le fina­liste de Roland‐Garros 2021 a réel­le­ment retrouvé son niveau de jeu de l’année passée, notam­ment lors de ce quart de finale dantesque face à Diego Schwartzman où il a enchaîné six jeux de rang dans l’ul­time set après avoir été mené 4–0.

Ce dimanche, alors qu’il défendra son trophée sur le Rocher face à l’éton­nant Davidovich Fokina, « Stef » a une sacrée occa­sion de réaliser un doublé rare et surtout de marquer les esprits pour le restant de la saison sur ocre.

Grand favori de ce duel, Tsitsipas devra forcé­ment se méfier de l’im­pré­vi­sible espa­gnol qui n’aura rien à perdre et qui est capable de déve­lopper un très haut niveau de jeu sur cette surface. Côté confron­ta­tions, si c’est le tenant du titre qui mène 2–0, cela n’a jamais été une partie de plaisir. La première fois était ici‐même l’an dernier, en quarts de finale, mais Fokina avait été contraint d’aban­donner après la perte du premier set 7–5. La deuxième a eu lieu plus récem­ment, à Rotterdam en février, où Stefanos avait eu besoin de trois manches et de 2h40 de jeu pour se défaire d’un joueur beau­coup plus dange­reux sur terre.

Rendez‐vous donc à 14h30 pour une finale qui promet des étincelles !