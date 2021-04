Il y a eu beau­coup d’émo­tions et de « palabres » autour de l’ar­rivée de Toni Nadal au chevet de Félix Auger‐Aliassime. Ce « trans­fert » inat­tendu a surpris un certain nombre d’ob­ser­va­teurs, de coachs, mais aussi de joueurs. Cela a été le cas pour Stefanos qui n’ou­blie pas aussi de rappeler l’es­sen­tiel à ceux qui pensent qu’un entrai­neur a une baguette magique : « C’était vrai­ment inat­tendu. Je ne l’ai pas vu venir. C’est cool d’avoir un coach qui a accom­pagné Nadal pour remporter autant de titres impor­tants et qui a façonné sa carrière de cette manière. C’est très bien pour Félix. Il a un avan­tage à être coaché par Toni, mais ce dernier ne va pas jouer pour lui. Il peut lui donner des conseils et des trucs, mais tout se passera sur le court à la fin »