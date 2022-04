Vendredi soir, Stefanos Tsitsipas renver­sait une situa­tion qui parais­sait tota­le­ment déses­pérée contre Diego Schwartzman, après un énième rebon­dis­se­ment. Il aurait pu pêcher physi­que­ment ce samedi contre Alexander Zverev. Mais il a fina­le­ment livré la pres­ta­tion parfaite, se surpre­nant lui‐même.

« J’ai dû mettre mon âme en jeu, et j’ai exigé de moi‐même que ce soit physique, alors que j’ai livré une énorme bataille hier soir. Je savais que mon corps ne réagi­rait peut‐être pas de la même manière que je le voulais, mais j’avais certaines exigences et je m’y suis tenu et j’ai fait en sorte qu’elles se réalisent, aussi surréa­liste que cela puisse paraître. Je voulais rester sur le terrain autant qu’il le fallait et essayer de lancer des rallyes et de rendre le jeu physique. Cela a évidem­ment joué en ma faveur », a expliqué le Grec, dont la stra­tégie s’est avérée plus que payante.

Il tentera de défendre son titre ce dimanche contre Alejandro Davidovich Fokina.