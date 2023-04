Finaliste à l’Open d’Australie (battu par Novak Djokovic), Stefanos Tsitsipas avait excel­lem­ment commencé sa saison avant d’être gêné et stoppé par une bles­sure à l’épaule. Alors qu’il n’a pas encore vrai­ment retrouvé le rythme, le Grec a fait quelques confi­dences à ce sujet après sa défaite en quarts de finale contre Taylor Fritz à Monte‐Carlo, où il était double tenant du titre.

« Le problème avec mon épaule ? Il y avait plusieurs choses. On ne sait pas vrai­ment, personne ne sait. C’est juste que je n’avais pensé devoir gérer une telle bles­sure. C’est la dernière chose à laquelle j’aurais pensé au sujet d’une bles­sure. C’est proba­ble­ment ma pire sur un court de tennis. J’ai essayé de changer certaines choses pour mon bras, avec la muscu­la­tion et autre. Mon bras est ce qui compte le plus pour moi pour les 15 prochaines années, j’essaie de le préserver autant que possible. »