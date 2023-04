Lors de son point presse ce samedi à Monte‐Carlo, Stefanos Tsitsipas a évoqué l’idée que les tour­nois sur dur étaient vrai­ment trop nombreux et que cela ne donnait pas vrai­ment une réelle place dans le calen­drier pour ce qu’il appelle les surfaces naturelles.

« Les saisons de gazon et de terre battue devraient être plus longues. Je sais que pour la terre elle est assez impor­tante malgré tout car il y a encore des évène­ments en août mais je suis pour que les surfaces natu­relles soient plus valo­ri­sées dans le calen­drier. Je pense aussi qu’il serait bon de se pencher sur l’idée de déve­lopper des tour­nois dans des lieux dans le monde où il n’y a pas grand chose, je pense au conti­nent afri­cain par exemple. »