Hier, une fois de plus, Stefanos Tsitsipas a sombré, certes face à Cerundolo, mais il faut bien préciser que le Grec était perdu sur le court commet­tant d’in­nom­brables fautes directes.

Lors de cette partie, il a invec­tiver sa box où se trou­vait son père mais aussi un obser­va­teur de marque en la personne de Patrick Mouratoglou, tout juste remis de ses émotions de l’UTS.

The « coach » était venu en mode cool et il ne semblait pas plus impliqué que cela sur ce qu’il se passait sur le terrain.

Depuis très long­temps, Patrick entre­tient une belle rela­tion avec Stefanos et ce bien avant qu’il ne devienne une star du circuit. On se dit que vu l’état du tennis du grec peut‐être qu’il pour­rait inter­venir en urgence, à moins que Papa Tsitsipas ne lâche pas la bride, ce qui a fina­le­ment toujours été un souci.

On sait que Patrick adore plus que tout le métier d’en­trai­neur et qu’il est un peu sevré depuis que Naomi a décidé de stopper leur collaboration.

Stefanos sera 65ème au clas­se­ment ATP ce lundi, Patrick aurait donc un sacré chal­lenge pour tenter de lui faire remonter la pente…