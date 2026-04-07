Hier, une fois de plus, Stefanos Tsitsipas a sombré, certes face à Cerundolo, mais il faut bien préciser que le Grec était perdu sur le court commettant d’innombrables fautes directes.
Lors de cette partie, il a invectiver sa box où se trouvait son père mais aussi un observateur de marque en la personne de Patrick Mouratoglou, tout juste remis de ses émotions de l’UTS.
The « coach » était venu en mode cool et il ne semblait pas plus impliqué que cela sur ce qu’il se passait sur le terrain.
Depuis très longtemps, Patrick entretient une belle relation avec Stefanos et ce bien avant qu’il ne devienne une star du circuit. On se dit que vu l’état du tennis du grec peut‐être qu’il pourrait intervenir en urgence, à moins que Papa Tsitsipas ne lâche pas la bride, ce qui a finalement toujours été un souci.
On sait que Patrick adore plus que tout le métier d’entraineur et qu’il est un peu sevré depuis que Naomi a décidé de stopper leur collaboration.
Stefanos sera 65ème au classement ATP ce lundi, Patrick aurait donc un sacré challenge pour tenter de lui faire remonter la pente…
Publié le mardi 7 avril 2026 à 08:45