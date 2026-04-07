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Tsitsipas : l’op­tion Patrick Mouratoglou pour s’en sortir…

Par
Laurent Trupiano
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Tennis - Roland Garros 2025 - ITF -

Hier, une fois de plus, Stefanos Tsitsipas a sombré, certes face à Cerundolo, mais il faut bien préciser que le Grec était perdu sur le court commet­tant d’in­nom­brables fautes directes.

Lors de cette partie, il a invec­tiver sa box où se trou­vait son père mais aussi un obser­va­teur de marque en la personne de Patrick Mouratoglou, tout juste remis de ses émotions de l’UTS.

The « coach » était venu en mode cool et il ne semblait pas plus impliqué que cela sur ce qu’il se passait sur le terrain. 

Depuis très long­temps, Patrick entre­tient une belle rela­tion avec Stefanos et ce bien avant qu’il ne devienne une star du circuit. On se dit que vu l’état du tennis du grec peut‐être qu’il pour­rait inter­venir en urgence, à moins que Papa Tsitsipas ne lâche pas la bride, ce qui a fina­le­ment toujours été un souci.

On sait que Patrick adore plus que tout le métier d’en­trai­neur et qu’il est un peu sevré depuis que Naomi a décidé de stopper leur collaboration. 

Stefanos sera 65ème au clas­se­ment ATP ce lundi, Patrick aurait donc un sacré chal­lenge pour tenter de lui faire remonter la pente…

Publié le mardi 7 avril 2026 à 08:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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