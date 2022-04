Qualifié pour les quarts de finale à Monte‐Carlo où il affron­tera ce vendredi Diego Schwartzman pour le choc de cette journée, Stefanos Tsitsipas, tenant du titre, s’est confié sur la qualité de ce tournoi très spécial, autant pour les joueurs que pour les spectateurs.

« J’essaie de profiter de mon tennis autant que je le peux. C’est une longue année, je suis concentré sur la course vers Turin (ATP Finals). J’essaie de ne pas trop penser à défendre le titre, je suis plus concentré sur le long terme. Je joue du bon tennis, je profite du tournoi avec ma famille et mes amis et j’es­saie de prouver mon niveau chaque jour. J’aime jouer avec les gens dans les tribunes, leur énergie. C’est un tournoi spec­ta­cu­laire, riche en histoire. Il y a beau­coup de bonnes choses que Monaco a offertes jusqu’à présent. Je profite de chaque instant. »

De votre envoyé spécial à Monte‐Carlo.