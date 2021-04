Qualifié pour les quarts de finale sur le Rocher après un match très solide face au dange­reux chilien Cristian Garin (6–3, 6–4), Stefanos Tsitsipas s’est exprimé en confé­rence de presse d’après match sur les rela­tions entre joueurs parti­cu­liè­re­ment en cette période très spéciale.

« En ce moment, sur le circuit, c’est un peu diffi­cile, étrange je dirais. On pour­rait penser que les joueurs traînent ensemble, mais ce n’est pas vrai­ment le cas. Voilà comment se déroule la tournée : vous faites votre travail, vous affaires et vous retournez dans votre chambre pour attendre le lende­main. On pour­rait penser qu’avec la nouvelle géné­ra­tion, moi y compris, je passe beau­coup de temps connecté sur des smart­phones, des ordi­na­teurs portables, tout ce qui est vrai­ment numé­rique. Cela a un peu a changé au fil des ans. Mais je tombe aussi dans cette caté­gorie. Je me consi­dé­re­rais comme un membre de la géné­ra­tion Z. C’est comme ça que nous avons grandi. Personnellement, j’es­saye de changer ça, j’essaie d’être plus sociable avec les autres. J’aime faire connais­sance d’autres personnes, parler de tout, d’où ils viennent, leurs origines, de tous les sujets dont nous pouvons discuter. »