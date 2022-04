Tenant du titre à Monte‐Carlo, Stefanos Tsitsipas s’est présenté en confé­rence de presse lors du media day ce dimanche avec une certaine appré­hen­sion. Visiblement tendu, comme le reste de son clan, comme l’a révélé notre confrère Benoît Maylin ce samedi, le Grec est revenu sur la tran­si­tion toujours très compli­quée entre la tournée améri­caine de mars et le début de la saison sur terre battue en avril.

« Cela n’a pas été la meilleure adap­ta­tion, ce n’est jamais la meilleure adap­ta­tion de revenir des États‐Unis en Europe. En fait, c’est toujours la pire adap­ta­tion de toute la saison, je pense, quand on revient de Miami. Vous vous couchez à 6 heures du soir et vous vous réveillez à 3 heures du matin. C’est quelque chose que j’ai vécu pendant quelques jours main­te­nant, mais heureu­se­ment je suis sorti de cette routine depuis quelques jours déjà, surtout l’adap­ta­tion en termes de sommeil et d’en­traî­ne­ment parce que, vous savez, vous êtes au milieu de la journée et vous êtes plutôt épuisé. Mais j’aime la tran­si­tion du dur à la terre battue. J’aime passer des courts en dur à la terre battue. Je pense que c’est un peu diffé­rent de faire l’in­verse, mais j’aime toujours revenir à l’aca­démie où je m’en­traîne, changer mes chaus­sures et retourner sur la terre battue. C’est une bonne sensation. »