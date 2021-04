La finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo oppo­sera Andrey Rublev à Stefanos Tsitsipas. Et pour­tant, Rafael Nadal et Novak Djokovic étaient en lice dans le tournoi. Après sa victoire facile sur Daniel Evans, le Grec a été inter­rogé sur le niveau des deux monstres cette semaine. Il ne cache pas qu’il aime­rait que cette situa­tion se repro­duise beau­coup plus souvent à l’avenir…

« Tout le monde aime à penser que c’est parce qu’ils prennent de l’âge. Ils vieillissent, c’est un fait. Mais cela ne semble pas du tout les déranger (sourire). Par le passé, ils ont bien géré des pauses comme celle‐là. Je ne dirais pas qu’ils ont été affectés par une inter­rup­tion. Ils semblent être revenus en forme, avec la même régu­la­rité qu’avant. Ils ont paru bien s’adapter à leur nouvelle situa­tion, avec un temps de jeu minimum. Je ne sais si c’est à cause de ça. Ils trouvent toujours des solu­tions à tout. C’est ce qui fait d’eux des « légendes » de notre sport. Ils gèrent très bien. Mais vous avez raison.On a l’habitude de voir Novak et Rafa aller loin dans tous les tour­nois. Laissez les jeunes couteaux montrer ce qu’ils ont dans le ventre ! C’est ce qu’il faudrait de temps en temps. Même toujours, pas quelques fois (rire) ! », a ironisé Stefanos Tsitsipas.