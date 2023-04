Double tenant du titre à Monte‐Carlo, Stefanos Tsitsipas pour­rait rejoindre Ilie Nastase et Rafael Nadal dans l’his­toire du tournoi en rempor­tant un troi­sième titre consé­cutif sur le Rocher. Néanmoins, le Grec reste calme et humble avant son entrée en lice contre Benjamin Bonzi.

« Ça fait vrai­ment du bien de retrouver la terre battue, et le fait que ce soit ici, un de mes endroits préférés au monde, c’est encore mieux. Je savoure le fait d’avoir gagné deux fois ici. Je ne pense pas que cela me mette une pres­sion supplé­men­taire. Je me sens juste bien quand je joue ici (…) Pour se comparer à Nadal ici, ou n’im­porte où ailleurs sur terre battue, il faut venir d’une autre planète », a tempéré le numéro 3 mondial dans des propos rapportés par Eurosport.

Pour rappel, Nadal a remporté 11 titres à Monte‐Carlo (8 de suite entre 2005 et 2012 puis trois d’af­filée de nouveau entre 2016 et 2018).