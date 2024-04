Le Grec est malin.

Plutôt que de revenir trop long­temps sur la faute d’ar­bi­trage qui lui a été extrê­me­ment favo­rable et qui a changé la donne lors de sa victoire face à Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo, il a préféré évoquer sa jeunesse et son expé­rience du jeu sur terre battue.

On aurait vrai­ment aimé qu’il soit plus « humble » dans cette victoire contes­table même s’il faut recon­naitre qu’il a réalisé une très bonne fin de match.

« Il y a beau­coup de choses bizarres sur la terre battue que l’on ne voit pas sur d’autres surfaces. L’une d’entre elles est la marque laissée par la balle. Ayant beau­coup joué sur terre battue, j’ai appris à juger les balles moi‐même. Je ne compte pas trop sur les juges de ligne pour faire leur travail. Chaque fois que je dois jouer une balle proche de la ligne de fond ou de la ligne de côté et que je pense qu’elle pour­rait être faute, je la frappe et je jette un coup d’œil rapide avant de conti­nuer le point. C’est ainsi que j’ai appris. C’est pour­quoi je ne discute pas avec les arbitres, car je sais que des erreurs peuvent se produire. J’essaie de me fier entiè­re­ment à moi‐même. C’est ainsi que j’ai grandi. »